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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае находится 60% мест обитания снежных барсов
Предыстория: В Монголии обитает 20% мировой популяции снежного барса

CA-NEWS (CA) - Согласно «Докладу об изучении и охранном статусе снежных барсов в Китае - 2018», опубликованному 19-ю китайскими организациями по защите и охране и научно-исследовательскими институтами, в настоящее время 60% мест обитания снежных барсов находится в Китае, пишет газета «Жэньминь жибао».

В докладе отмечается, что в Китае снежные барсы главным образом распространены в провинциях Цинхай, Ганьсу, Сычуань, Юньнань, автономных районах Синьцзян, Внутренняя Монголия и Тибет. Однако, площадь изучения для определения численности снежного барса составляет около 1,7% от общего ареала в Китае. Кроме того, главными угрозами для снежного барса являются браконьеры, изменение климата и недостаточность усилий по защите данных животных.

Снежный барс находится под государственной охраной первой категории в Китае и был внесен в Красную книгу в 1996 году как находящийся под угрозой исчезновения вид.

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