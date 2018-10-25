Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров

CA-NEWS (CA) - Forbes составил список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Его четвертый год подряд возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в комедийном сериале телеканала CBS «Теория Большого взрыва». За 12 месяцев (с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года) артист заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Следующие три строчки заняли его коллеги по «Теории Большого взрыва»: доход Джонни Галэки (герой Леонард Хофстедтер) составил $25 млн, а Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали) заработали по $23,5 млн.

Пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров замыкает звезда сериала «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS) Марк Хэрмон, как отмечает Forbes, он заработал $19 млн.

Также в десятку лучших вошли Эд О’Нил (сериал «Женаты… с детьми», $14 млн) и актеры «Американской семейки» Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Бурелл ($12 млн). Впервые в рейтинге оказался известный по роли лидера группы выживших в «Ходячих мертвецах» Эндрю Линкольн. Благодаря своему гонорару за последний сезон сериала за год он заработал $11 млн.

В целом же 10 самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года получили доход на $181 млн.

Единственным телеактером, который потерял место в рейтинге, стал Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальных домогательствах. Ранее Netflix прекратил с ним сотрудничество и снял с роли в сериале «Карточный домик». В отношении актера ведется расследование.