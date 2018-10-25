В новой Москве почти на $250 тыс. ограбили дом председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова

CA-NEWS (CA) - В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС), председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в поселке Сосенское. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», в период с 20.00 до 21.00 (по местному времени) в поселении Сосенское неизвестный в маске проник в дом 61-летнего сановника. В здании в этот момент находилась супруга Бельянинова. Преступник пригрозил женщине пистолетом, выстрелил в пол, после чего похитил 15 миллионов рублей (более 228 тыс.), $10 тысяч, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет.

В полицию обратилась супруга бывшего главы таможенной службы.

Напомним, летом 2016 года именно в этом доме Бельянинова, возглавлявшего в то время ФТС, были проведены обыски сотрудниками ФСБ РФ. Чиновник подозревался в причастности к хищениям на таможне. Монеты, в частности, были тогда изъяты. Позднее подозрения в отношении Бельянинова не подтвердились, все деньги и ценности ему вернули. В октябре 2017 года Бельянинов стал председателем правления Евразийского банка развития, учрежденного Россией и Казахстаном.