Убийство журналиста Хашогги было умышленным, - прокуратура Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным, заявила генпрокуратура Саудовской Аравии. Ранее власти страны утверждали, что журналиста убили случайно, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщает саудовское издание Ekhbariya, такие сведения были получены в результате совместного расследования спецслужб Саудовской Аравии и Турции.

По информации американских СМИ, глава ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с содержимым аудиозаписей, которые, предположительно, были сделаны во время убийства Хашогги.

Хаспел, как пишет американская пресса, дали прослушать аудиозаписи во время ее визита в Турцию, и это указывает на то, что турецкие спецслужбы дали доступ к своей ключевой улике.