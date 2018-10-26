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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шесть монгольских дзюдоистов примут участие в турнире «Гран-при Абу-Даби»

CA-NEWS (MNG) - В Объединённых Арабских Эмиратах пройдет турнир по дзюдо «Гран-при Абу-Даби» с 27 по 29 октября. По предварительным заявкам на татами Абу-Даби соберутся 372 дзюдоистов из 64 стран, сообщает Montsame.

Федерация дзюдо Монголии отправит шесть спортсменов в Абу-Даби. Тем самым, на турнире Монголию представят мужчины Г.Болдбаатар (60 кг), Г.Хэрлэн (66 кг), Д. Тумурхулэг (66 кг), Г.Одбаяр (73 кг), Н. Дагвасурэн (81 кг), Б.Тэмуулэн (+100 кг) и одна дзюдоистка М.Уранцэцэг (48кг).

В прошлогоднем этапе Гран-при Абу-Даби сборная Монголии в общей сложности выиграла две золотые и одну серебряную медали.

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