В Узбекистане произошло массовое отравление шашлыком, двое погибших

CA-NEWS (UZ) - В Чустском районе Наманганской области Узбекистана 21 октября два человека скончались от пищевого отравления, еще шесть человек находится в реанимационном отделении больницы, передает centralasian.org.



21 октября в Чустском районе Наманганской области произошло массовое пищевое отравление. По словам одного из местных жителей, около тридцати посетителей столовой, находящейся рядом с местным рынком, попали в инфекционное отделение больницы.

– Рядом с базаром есть туннель, мясные ряды и столовая. Говорят, что все посетители этой столовой после употребления шашлыка в тот же день попали в больницу. В минувшее воскресенье районная больница была переполнена отравившимися. По словам людей, девять человек умерли, десятки находятся в больнице. В день массового отравления все столовые рядом с базаром закрыли. Сейчас идут проверки, – сказал один из жителей Чустского района.

Врач Чустской районной больницы на анонимных условиях, опасаясь увольнения с работы, сообщил о смерти двух человек, отравившихся в столовой рядом с местным рынком. "В нашем районе поднялась настоящая паника. Шестеро в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации. Еще около тридцати человек госпитализированы в инфекционную больницу", – сказал один из врачей и добавил, что из Наманганской области и Ташкента были вызваны специалисты.

Главный врач Чустского районного центра Санитарно-эпидемиологического надзора Зайлиддин Анаркулов рассказал, что у местных жителей диагностирован кишечный иерсиниоз (инфекционное заболевание).