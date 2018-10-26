Ашхабадцы запасаются автомобильным топливом

CA-NEWS (TM) - В эти дни жители Ашхабада, из-за опасений возможного повышения цен на бензин, начали запасаться горючим, сообщают корреспонденты и собеседники Азатлыка в туркменской столице.

По словам наблюдателя из Ашхабада Аманмурада Бугаева, многие наведываются на АЗС по ночам. "Ажиотаж среди населения заметно усилился в последние пять дней. Многие с 11 часов вечера, после того как машин становится меньше, едут на автозаправочные станции и покупают бензин про запас. Бензин покупают в 20-30 литровые канистры. Работники АЗС продают бензин с надбавкой по 20-30 тенге за каждый литр», - рассказал Аманмурад Бугаев.

По его словам, по ночам очередей у АЗС не наблюдается, так как работники заранее договариваются с автовладельцами о времени. Но в дневное время можно увидеть длинные автомобильные очереди за бензином. По его словам, это связано с тем, что горючее распродаётся в течение ночи.

"Из-за того, что ночью весь бензин распродают, когда приезжаешь на автозаправку днем, купить уже невозможно. Можно только увидеть табличку с надписью «Бензина нет». Зачастую приходится ждать по 2-3 часа. В результате, если раньше у АЗС в очереди стояли в среднем 30 машин, сейчас их количество доходит до 90», - сообщает наблюдатель из Ашхабада Аманмурад Бугаев. По его словам, несмотря на запрет продажи топлива в тару, кроме бензобака автомобиля, мер против незаконной торговли бензином не предпринимается.

В начале октября источники Азатлыка в Туркменистане, беседовавшие на условиях анонимности, сообщали об ожидающемся двукратном повышении цен на бензин марки А-95 и А-80, предположительно с января 2019 года.