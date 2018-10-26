В правительстве Казахстана обсудили вопросы повышения доходов населения

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения доходов населения и совершенствования системы оплаты труда.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, глава государства в своем послании народу республики поручил изменить параметры основного социального индикатора в сфере труда — минимальной заработной платы. При этом президент призвал крупные компании поддержать эти изменения и принять меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам.

В ходе совещания были обсуждены вопросы выработки единых подходов по исполнению данного поручения местными органами исполнительной власти и частными структурами.

В своих выступлениях вице-министр труда и социальной защиты населения С.Жакупова и акимы регионов привели статистику по численности работников в государственных и частных организациях, получающих зарплату до 42,5 тыс. тенге и доложили о мерах, предпринимаемых для исполнения поручений. Ожидаемый социальный эффект от повышения минимальной зарплаты позволит, по мнению выступавших, существенно поднять уровень жизни низкооплачиваемых работников как государственных, так и частных организаций.

Выступивший в ходе совещания генеральный директор АО «Арселор Миттал Темиртау» Калон Сингх Парамжит выразил полную готовность поднять заработную плату, помимо общей индексации, не только тем, кто получает минимальную, но и в целом около 80% работников предприятия.

Консолидированную позицию бизнеса о полной поддержке призыва главы государства по повышению уровня заработной платы населения отразил в своем выступлении и заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э.Жумагазиев.

Подводя итоги обсуждения, Б.Сагинтаев поручил Министерствам труда и социальной защиты населения, информации и коммуникаций, акимам областей и Астаны, Алматы, Шымкента обеспечить надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении низкооплачиваемых категорий работников, принять меры для повсеместной разъяснительной работы. Кроме того, поручено обеспечить подписание и соблюдение коллективных договоров, актов работодателя, регулирующих систему оплаты труда и контроль за соблюдением норм трудового законодательства, в том числе по недопущению массового высвобождения работников и использования их труда без заключения трудового договора.