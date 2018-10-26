В Казахстане арестован экс-управляющий директор RBK Bank, подозреваемый в хищении средств в сговоре с Ертаевым

- Казахстан, происшествия
- 9:38, 26 октября 2018
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|Предыстория: Генпрокуратура России отказала в выдаче Казахстану бывшего банкира Ж.Ертаева. Сам он получил статус беженца
|Продолжение: Бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан
CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана 25 октября с санкции суда арестовала бывшего управляющего директора АО «RBK Bank» Асылбека Игильман.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге ($2,3 млн)в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым.
Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге ($41).
Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов.
На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге ($788 тыс.).
В настоящее время на дом наложен арест.
Ранее Генпрокуратура арестовала 4 топ-менеджера банка – Данияра Туганбай, Данияра Едигенева, Руслана Батурбаева и Бахыта Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба.