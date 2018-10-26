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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане арестован экс-управляющий директор RBK Bank, подозреваемый в хищении средств в сговоре с Ертаевым
Предыстория: Генпрокуратура России отказала в выдаче Казахстану бывшего банкира Ж.Ертаева. Сам он получил статус беженцаПродолжение: Бизнесмен Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана 25 октября с санкции суда арестовала бывшего управляющего директора АО «RBK Bank» Асылбека Игильман.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге ($2,3 млн)в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым.

Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге ($41).

Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов.

На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге ($788 тыс.).

В настоящее время на дом наложен арест.

Ранее Генпрокуратура арестовала 4 топ-менеджера банка – Данияра Туганбай, Данияра Едигенева, Руслана Батурбаева и Бахыта Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба.

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