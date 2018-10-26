Э.Рахмон посетил праздник плова, меда, дыни и национальных сладостей в Согдийской области

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил выставку народных ремесел и принял участие в фестивале «Оши палав», «Иди асалу харбуза» и «Ширинихои милли» (Праздник плова, меда, дыни и национальных сладостей).

Как сообщает пресс-служба главы государства, земледельцы со всех городов и районов региона выставили различные виды фруктов, овощей и бахчевых. Также работники Союза потребительских обществ и пищевых предприятий области организовали выставку хлебных изделий и 27 видов национальных сладостей, таких как халва с кунжутом, набот «Муфассал», засахаренные леденцы «Ковок», нишалло и др.

Э.Рахмон расценил проведение подобных выставок в Год развития туризма и народных ремесел важным и своевременным. Он поручил в городах и районах до празднования 30-летия независимости республики создать цеха по выпечке лепешек и производству кондитерских изделий и организовать условия для тех, кто будет занят на работе в них.

На месте проведения праздника меда и дыни и национальных сладостей были установлены шатры, национальные топчаны, также показано мастерство разрезания дыни и представлена продукция из нее. В рамках мероприятия был проведен конкурс по быстрому поеданию дыни.

На выставке пчеловоды из 12 городов и районов области выставили различные виды меда и прополиса.

Кроме того, состоялся заключительный этап Фестиваля «Оши палав», в котором приняли участие лучшие повара городов и районов области, которые в 30 котлах приготовили плов. Искусные повара из городов и районов Худжанд, Истаравшан, Пенджикент, Исфара, Гулистон, Бустон, Ашт, Истиклол, Бободжон Гафуров, Айни, Деваштич, Шахристон, Спитамен, Канибадам, Мастчох, Джаббор Расулов и Зафарабад представили свое мастерство.

В частности, для гостей и жюри конкурса были приготовлены различные виды национального плова, такие, как «Плов с рисом девзира Пенджикента», «Плов с рисом кенджа», «Плов с мясом куропатки», «Бедона палав» (с мясом перепела), «Плов с мясом горной куропатки», «Плов с льняным маслом и семенами дыни», «Плов с казы», «Плов с кишмишом», «Плов с перепелиными яйцами», «Плов с индюшатиной».

В завершение мероприятия лучшим участникам фестиваля по пяти номинациям: «Лучший повар», «Лучший едок плова», «Лучший шатер», «Лучший фольклор» и «Лучший кондитер» были вручены денежные призы.