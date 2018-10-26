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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан и начали переговоры по созданию единой визы

CA-NEWS (UZ) - В Астане состоялись консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана по консульским вопросам, информирует пресс-служба МИД РК.

Во время мероприятия стороны обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере, по итогам которых был подписан соответствующий протокол. Казахстан представлял глава департамента консульской службы Тауболды Умбетбаев, Узбекистан - замглавы консульско-правового департамента Фариддин Насриев.

Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе встречи, было введение визы «Silk Road» («Шелковый путь») , которая будет способствовать развитию туризма двух стран.

Напомним, что идею создать единую визу между Казахстаном и Узбекистаном, которая должна стать аналогом шенгенской визы, первой озвучила в июне текущего года сенатор Дарига Назарбаева. По ее мнению, это позволит привлечь в Среднюю Азию состоятельных туристов.

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