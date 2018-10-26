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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские компании приняли участие в Международной ярмарке в Париже

CA-NEWS (TJ) - Таджикские компании приняли участие в Международной торгово-продовольственной ярмарке «SIAL» (Salon International de l’alimentation) в Париже.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РТ, на выставке были представлены национальные продукты питания таких таджикских компаний, как ECO Fruit Isfara, ORO Isfar и Apricot & Company, занимающихся переработкой и упаковкой свежих фруктов и сухофруктов.

Отмечается, что Международная продовольственная ярмарка проводится раз в два года, поочередно в Париже (Франция) и в Кёлне (Германия). Мероприятие впервые было проведено в 1964 году в Париже.

В этом году 14,8 тыс. компаний из 109 стран мира демонстрировали продукты своей страны.

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