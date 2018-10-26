В Алматы прибыли 200 новых автобусов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы прибыли 200 новых автобусов, которые в ближайшее время выйдут на городские маршруты.

Как сообщает пресс-служба акимата мегаполиса, полностью обновится подвижной состав на маршрутах № 48, 59, 69 и 71. Будут усилены дополнительно новыми автобусами маршруты № 8, 12, 19, 44, 56, 70, 74, 77, 123, 124 и 137.

26 октября вместо старых газелей на маршруты № 36, 51 и 125 выйдут новые малогабаритные автобусы с возможностью посадки маломобильных групп населения и предназначенные для езды на узких улицах. Будут усилены маршруты № 40, 46 и 122.

Планируется запуск нового магистрального маршрута №205, который будет курсировать по проспекту Райымбека от рынка «Барлык» в западной части города до рынка «Жетысу» в восточной части. На его обслуживание предусмотрено 20 новых единиц транспорта.

В целях повышения качества перевозок пассажиров алматинской агломерации планируется запуск нового маршрута с 12-метровыми автобусами в город Каскелен.

Отмечается, что прибывшие низкопольные автобусы марки ЛиАЗ оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой наклона кузова и соответствуют экологическому классу Евро-5. Выход на маршруты будет осуществляться поэтапно по мере готовности подвижного состава.

До конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%.