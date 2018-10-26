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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Решение о выдворении узбекского журналиста Али Феруза из России признали обоснованным

CA-NEWS (UZ) - Европейский суд по правам человека признал обоснованным решение о выдворении журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруз) из России. Об этом сказано на сайте министерства юстиции России.

«Европейский суд согласился с аргументами российских властей и признал жалобу неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел», — отмечается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что в феврале журналист покинул Россию и получил статус беженца в Германии. Следовательно принудительная депортация в Узбекистан, где он мог подвергнуться жестокому обращению, ему больше не угрожает.

Феруз подавал жалобу против России на основании 3-й и 5-й статей Конвенции о защите прав человека. Он опасался депортации на родину, поскольку, по его словам, там его могли пытать и заключить в тюрьму, а также уголовно преследовать за гомосексуальность.

2 августа 2017 года Басманный суд Москвы принял решение о выдворении журналиста из страны. Его признали виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)». Также журналисту назначили административный штраф в пять тысяч рублей ($76). В январе Верховный суд отменил депортацию Феруза и отправил дело на пересмотр.

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