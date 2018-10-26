На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом

CA-NEWS (CA) - Картина, созданная искусственным интеллектом, была впервые продана на аукционе Christie's - за 432 тысячи долларов, передает Би-Би-Си.

Аукцион состоялся в Нью-Йорке. Изначально картина оценивалась в $7-10 тыс.

Полотно под названием "Портрет Эдмонда Бедами" было создано парижским коллективом Obvious.

Для его создания понадобилась разработка специального алгоритма, изучившего портреты, написанные между XIV и XX веками.

Компьютер сравнивал свою работу с историческими примерами до тех пор, пока уже не мог обнаружить между ними никакой разницы.

Это первая продажа крупным аукционным домом картины, написанной при помощи искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект окажет влияние на рынок произведений искусства в будущем, хотя пока еще не ясно, насколько значительным окажется это влияние", - сказал Ричард Ллойд из Chrisitie's, который и организовал эту продажу.