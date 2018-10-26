В Китае женщина ранила кухонным ножом 14 детей в детском саду

CA-NEWS (CA) - В китайском Чунцине вооруженная кухонным ножом женщина ранила 14 воспитанников детского сада, говорится в сообщении местной полиции, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 39-летняя подозреваемая совершила нападение утром 26 октября у ворот детского сада, когда дети возвращались с утренней зарядки. Сотрудники учебного заведения и охрана смогли остановить женщину, приехавшая на место происшествия полиция ее арестовала.

О мотивах ее поступка пока не сообщается.