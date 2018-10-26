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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана утвердил дизайн памятника велосипеду

CA-NEWS (TM) - 24 октября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в сопровождении хякима (мэра) Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева проехался на велосипеде по столице и утвердил ряд строительных проектов.

Дурдылыеву было поручено пересмотреть дизайн памятника первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову и перенести на новое место монумент гербу страны, который «должен быть виден издалека», сообщает госинформагентство ТДХ.

На круговом перекрестке, в центре которого будет установлен монумент в честь Дня велосипеда, президента встретили вице-премьер по строительству Дадебай Амангелдиев и гендиректор «Буиг Туркмен» Алексей Решов.

Глава государства утвердил дизайн памятника и фешенебельного отеля, которые строит «Буиг» в этой части города.

«Скульптурные композиции», установленные в ряде круговых перекрестков, стали одной из визитных карточек Ашхабада-, заявил президент и потребовал, чтобы «монумент был выполнен в виде вращающегося Земного шара, олицетворяя роль туркменского народа в истории человечества».

Напомним, что идею установить памятник велосипеду президент Бердымухамедов озвучил в июне 2018 года, через несколько дней после массового велопробега, проведенного по всему Туркменистану в честь Дня велосипеда, сообщают "Хроники Туркменистана.

На тот момент сообщалось, что памятник будет открыт 3 июня 2019 года – в День велосипеда.

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