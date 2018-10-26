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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и США провели в Ашхабаде политические консультации

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 25 октября состоялись очередные политические консультации Туркменистан-США, для участия в которых в страну прибыла делегация во главе с исполняющей обязанности заместителя помощника Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Центральной Азии Эмилией Пума.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, на повестку дня вынесено рассмотрение ключевых векторов межгосударственного сотрудничества, в том числе вопросов расширения торгово-экономического партнёрства и взаимодействия в гуманитарной сфере, развития социальных и культурных связей и обеспечения защиты прав человека.

Участники встречи выразили уверенность, что очередные туркмено-американские политические консультации станут новым действенным шагом на пути продвижения взаимозаинтересованного межгосударственного партнёрства, опирающегося на неизменную добрую волю сторон и обоюдное намерение и впредь его развивать.
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