Казахстан предлагает создать «евразийский бренд» для продвижения ювелирной продукции в третьи страны

CA-NEWS (KZ) - Казахстан предлагает создать «евразийский бренд» для продвижения ювелирной продукции в третьи страны. Заинтересованность республики в данном вопросе на панельной дискуссии «Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам» III Международного форума «Евразийская неделя» в Ереване озвучил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК Арман Шаккалиев.

По его словам, Казахстан готов обсудить вопросы введения системы маркировки, гарантирующей прослеживаемость обращаемой ювелирной продукции. В частности, возможность взаимного признания пробирных клейм, имеющих большое значение на территории государств-членов ЕАЭС.

А.Шаккалиев отметил, что ювелирная отрасль, учитывая производственный потенциал, одна из важнейших отраслей экономики стран-членов Евразийского экономического союза. Организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей и способствуют устранению барьеров при выходе на экспортные рынки.

«В нормативном плане мы приняли соответствующие законодательные акты, где на национальном уровне регламентировали вопросы производства, оборота драгоценных металлов и камней и их реализацию, а также государственного контроля. Поскольку проект международного договора «Об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на таможенной территории ЕАЭС» является базовым, необходимо максимально в нем отразить все нужные подходы, чтобы ювелирная отрасль развивалась в целостном аспекте как одна из важных сфер Евразийского экономического союза, а не отдельного государства-члена Союза, и не делать акценты к недоверию существующих систем», - сказал он.

Так, по его данным, с принятием в 2016 году закона РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» утверждены правила ввоза на территорию республики из стран, не входящих в ЕАС, и вывоза с территории государства в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий и необработанных природных алмазов.

Кроме того, для мониторинга субъектов, осуществляющих деятельность в ювелирной отрасли, субъекты бизнеса в обязательном порядке уведомляют о начале или прекращении деятельности по ввозу на территорию Казахстана из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозу с территории Казахстана в эти страны драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий.

Также на уровне законодательных актов утверждены правила проведения экспертизы драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

По мнению главы комитета, для развития ювелирного рынка Казахстан на сегодня обладает необходимыми ресурсами, такими как сырье и новейшие технологии. В частности, в декабре 2013 года введен в эксплуатацию новый аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» в городе Астана, технология которого разработана в соответствии с международными инновационными методами аффинажа драгоценных металлов, не имеющих аналогов на территории СНГ и не уступающих мировым лидерам.

Как пояснил А.Шаккалиев, на заводе внедрена передовая итальянская технология электрохимического аффинажа драгоценных металлов. Данный метод позволяет получить металлы высокой чистоты при комплексном использовании ценных компонентов, входящих в состав аффинируемого сплава. Преимуществами электролитических методов являются экологическая безопасность, низкая стоимость процесса, высокая степень очистки товарного продукта с возможностью получения золота чистотой 99,99%. Завод оснащен передовой технологической линией по безкислотному разделению золота, серебра и других примесей металлов на основе вакуумной дистилляции, что позволило снизить себестоимость аффинажа.

«Учитывая, что формирование общего евразийского рынка ювелирных изделий является одной их приоритетных задач, Казахстан открыт к диалогу для целей создания благоприятных условий участникам данного рынка», - подытожил он.