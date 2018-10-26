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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ТЭО нефтеперерабатывающего предприятия Монголии будет готово в ноябре

CA-NEWS (MNG) - В этом году правительство Монголии начало работы по строительству нефтеперерабатывающего предприятия и инфраструктуры на средства льготного кредитования Индии. В настоящее время инфраструктурные созидательные работы выполнены на 50 процентов, сообщает Монголия Сейчас.

Начало строительства предприятия запланировано на 2019 год. По словам министра горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности с Индией согласован вопрос о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) нефтеперерабатывающего предприятия к 15 ноября этого года. По завершению разработки ТЭО начнёт работать рабочая группа.

Нефтеперерабатывающее предприятие нацелено на создание предприятия по переработке нефти, базируясь на отечественном сырье, обеспечение внутреннего потребления, создание фундамента нефтехимического завода, являющегося частью промышленного комплекса. Мощность нефтеперерабатывающего предприятия – 1,5 млн. т нефти в год. Запланировано также строительство топливного трубопровода.

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