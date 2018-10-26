Эмомали Рахмон не доволен финансированием проектов в Согдийской области

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел совещание с активом Согдийской области по итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании было отмечено, что рост объема ВВП Согда в отчетный период составил 107%, а объем производства промышленной продукции составил около 110%, что в суммарном выражении составляет 12,8 млрд сомони ($2 млрд) и 8,1 млрд сомони ($1,3 млрд) соответственно.

Объем производства сельхозпродукции в январе-сентябре составил 5,6 млрд сомони ($895 млн), что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,6%.

Президент заявил, что в период 2016-2017 годов ответственные лица не профинансировали большую часть проектов области, отраженных в программе социально-экономического развития Согда на 2016-2020 годы.

По его словам, всего в указанный период для реализации проектов на территории области привлечено $1,3 млрд иностранных инвестиций, что составляет 28% от запланированного.

Глава республики поручил ответственным лицам принять меры по устранению озвученных им недостатков и приложить усилия для дальнейшего развития области.

Также в ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с ростом уровня благосостояния населения, развития туризма, обеспечения безопасности и верховенства закона.