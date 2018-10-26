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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Почётному консулу Шри-Ланка в Монголии вручена экзекватура

CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь МИД Д.Даваасурэн вручил экзекватуру почётному консулу Шри-Ланка в Монголии, сообщает Montsame.

Пожелав успехов в работе новоназначенному почётному консулу, госсекретарь Д.Даваасурэн обменялся мнениями о возможностях расширения сотрудничества между Монголией и Шри-Ланка в торговой, туристической и культурной областях.

Консульская экзекватура - документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания.

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