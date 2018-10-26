Почётному консулу Шри-Ланка в Монголии вручена экзекватура
CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь МИД Д.Даваасурэн вручил экзекватуру почётному консулу Шри-Ланка в Монголии, сообщает Montsame.
Пожелав успехов в работе новоназначенному почётному консулу, госсекретарь Д.Даваасурэн обменялся мнениями о возможностях расширения сотрудничества между Монголией и Шри-Ланка в торговой, туристической и культурной областях.
Консульская экзекватура - документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания.
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