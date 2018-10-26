Потоп в Краснодарском крае: кадры очевидцев

CA-NEWS (CA) - Из-за сильных ливней в Краснодарском крае снова начался потоп. Из-за паводка погибли как минимум два человека, затоплены 18 населенных пунктов, передает Би-Би-Си.



В Краснодарский край вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. На сайте ведомства сообщается, что в ближайшее время на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни, град, гроза, шквалистый ветер с усилением до 25 м/с.