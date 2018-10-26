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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана обсудил с диаспорой в Кыргызстане послание Назарбаева
Предыстория: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату казахстанцев в 1,5 раза и привлекать к работе «седые головы»Продолжение: Что было с Кыргызстаном, когда мы им дороги все перекрыли? Они боролись, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Кыргызстане Керим Кокрекбаев встретился с представителями казахской диаспоры КР.

Как сообщает пресс-служба дипломатического представительств, они обсудили послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», озвученное 5 октября.

В мероприятии приняли участие глава Ассоциации казахов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева, Заслуженный работник культуры Кыргызстана А.Карымсакова, директор компании «Кыргыз темир» Д.Хамзаев, генеральный директор компании «Риха» Р.Бажанов и другие члены диаспоры.

Посол отметил, что нынешнее послание носит адресный социальный характер. По его словам, задачи сфокусированы на вопросах семьи и молодежи, жилья и заработной платы, местных дорог и ЖКХ, сельского хозяйства и малого бизнеса, развития социальной сферы и модернизации правоохранительной системы.

Кроме того, К.Кокрекбаев проинформировал участвующих об экономической и политической ситуации в Казахстане, ознакомил с политикой в отношении соотечественников, проживающих за пределами Казахстана, и выступил предложением о проведении совместных мероприятий с казахской диаспорой, нацеленных на удовлетворение ее национально-культурных, духовных и языковых потребностей.

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