Белый дом опровергает информацию The New York Times о прослушке телефона Дональда Трампа спецслужбами Китая и России

CA-NEWS (CA) - В Белом доме опровергли сообщение издания The New York Times о том, что Дональда Трампа могут подслушивать спецслужбы России и Китая. В Белом доме так же отметили, что у президента США есть только служебный телефон, по которому он звонит, передает американская газета The Hill.



Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что New York Times опубликовала неподтвержденную информацию в материале, где рассказывается о телефонных разговорах Трампа. По его словам, президент использует лишь служебный iPhone, который регулярно проверяет служба безопасности. Гидли заверил, что смартфон главы государства постоянно изучают на предмет его возможного прослушивания.

Ранее The New York Yimes опубликовала статью о том, что Китай и Россия часто прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда, чтобы поговорить со старыми друзьями, он использует свой незащищенный iPhone.

О том, что звонки Трампа с незащищенного iPhone небезопасны, президента США, по словам источников NYT, неоднократно предупреждали его помощники. Однако американский лидер, как заметили собеседники газеты, по-прежнему не хочет отказываться от использования своих смартфонов, говорилось в статье.

По данным NYT, у главы США есть три iPhone, ни один из которых не является полностью защищенным от прослушки. Над двумя телефонами «поработали» сотрудники Агентства национальной безопасности, и теперь они стали менее уязвимыми, но в то же время менее функциональными, отмечает издание.