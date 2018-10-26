Таджикистан с начала года импортировал свыше 280 тыс. тонн сжиженного и около 10 млн кубометров природного газа

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с начала года импортировал свыше 280,3 тыс. тонн сжиженного и около 10 млн кубических метров природного газа.

По данным издания «Авеста», объем импорта сжиженного газа за январь-сентябрь по сравнению с этим же периодом 2017 года увеличился на 18 тыс. 287 тонн.

В сентябре 2018 года импорт сжиженного газа составил 29 тыс. 801 тонн, что 7 тыс. 672 тонн больше сентября 2017 года. Более 60% автомобильного транспорта страны в качестве топлива использует сжиженный газ.

Отмечается, что поставки природного газа из Узбекистана прекратились в 2012 году, однако благодаря достигнутым договоренностям в текущем году Узбекистан возобновил поставки природного газа в Таджикистан. Объем поставок газа из соседней республики с мая до 1 октября 2018 года составляет более 9,9 млн кубометров.

Основным потребителем импортного природного газа являются ГУП «Талко».