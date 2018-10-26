Немецкая компания Jako поставит спортивную экипировку для узбекских футболистов

CA-NEWS (UZ) - Немецкая компания Jako поставит спортивную экипировку ассоциации футбола Узбекистана. Контракт о поставках формы подписан на три года, от соглашения с Adidas Узбекистан отказался.



Узбекские футболисты вели переговоры с рядом иностранных компаний, в итоге было достигнуто соглашение только с Jako. Эта компания будет поставлять экипировку для футбольных сборных Узбекистана всех возрастов, за исключением олимпийской сборной, сообщает Kun.uz. Олимпийская сборная страны получит экипировку от PRES-JOG.

В Национальном Олимпийском комитете стороны подписали контракт о сотрудничестве.

В мероприятии принимали участие президент НОК, первый вице-президент АФУ Умид Ахматджанов, представитель компании «JAKO» (“ЯКО”) Фредди Джон Пол и главный тренер национальной сборной Узбекистана Эктор Купер. В ходе подписания трехлетнего контракта Умид Ахмаджанов прокомментировал выбор АФУ.

«JAKO» входит в список знаменитых компаний в мире, и теперь будет полностью поставлять экипировку для сборных команд Узбекистана различных возрастов. Для национальной сборной Узбекистана «JAKO» будет поставлять экипировку на бесплатной основе. Экипировка состоит из 96 элементов, куда входят сезонная форма, обувь и другие аксессуары. Компания «JAKO» планирует также открыть в нашей стране магазин, и у болельщиков будет возможность купить форму национальной сборной. У сборной команды новый тренер, теперь будем сотрудничать с новой компанией. Надеемся, что это сотрудничество принесет пользу, и наши сборные достигнут успеха на мировой арене», — отметил Умид Ахматджанов.