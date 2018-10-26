В Монголии объем добычи сырой нефти за январь-октябрь составил 5,12 млн баррелей

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на 19 октября объем сырой нефти, добытой в Монголии составляет 5,12 млн баррелей или 694 тыс. тонн нефти, сообщает Montsame со ссылкой на министерство горнорудной и тяжелой промышленности.

За этот период в Китай было экспортировано 4,83 млн баррелей или 655 тыс. тонн сырой нефти. По данным Министерства горнорудной и тяжелой промышленности, план добычи сырой нефти выполнен на 63,19%, а план по экспорту – на 59,57%. В 2018 году запланировано добыть 8,1 млн баррелей сырой нефти.

По состоянию на первое октября текущего года от горнодобывающей промышленности в госбюджет поступили 176,46 млрд.тугриков.

Отраслевое ведомство также сообщает, что по состоянию на 16 октября страна имеет 43-дневные запасы горючего.

Так, запасов автобензина А-80 хватит на 88 дней, АИ-92 - на 26 дней, дизель-топлива - на 29 дней, а авиатоплива (TC-1) - на 23 дня.