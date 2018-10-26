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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан просит Россию провести амнистию в отношении своих мигрантов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан просит Россию провести амнистию в отношении своих граждан. Об этом 25 октября в рамках VI Межпарламентского российско-таджикского форума сказала министр труда, миграции и занятости республики Сумангул Тагойзода, сообщает Парламентская газета.

По словам модератора мероприятия, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, потребность в трудовых мигрантах в России остается высокой и формирует запрос на постоянное совершенствование законодательной сферы, которая должна защищать трудового мигранта.

Сенатор подчеркнула, что российская сторона заинтересована расширять сотрудничество с Таджикистаном по всем ключевым направлениям, включая сферу миграции. За прошлый год из республики в Россию въехало около 1,2 млн человек, а за девять месяцев 2018 года — 994 тысячи. Ежегодно число въезжающих увеличивается на 10%.

По данным на конец сентября, 208 тысячам граждан Таджикистана въезд в Россию был закрыт. В большинстве случаев запрет происходит по инициативе правоохранительных органов без решения суда, сообщила С.Тагойзода. Она поблагодарила российские власти за прошлогоднюю амнистию в отношении таджикских нелегалов: 102 тысячам граждан республики был открыт въезд в Россию, а более 19 тысяч, находящихся на российской территории, получили возможность легализоваться.

«Правда, из-за того, что амнистия проходила всего 30 дней, многие из трудящихся в России граждан Таджикистана о ней просто не узнали. Просим еще раз рассмотреть возможность проведения очередной амнистии в отношении граждан республики с учетом того, что те, которым закрыт въезд, уже адаптированы в российскую среду, они имеют свои места работы, знают, как сдавать необходимые тесты», - отметила министр.

По словам посла Таджикистан в России Имомуддина Сатторова, на данный момент 462 тысячи таджикских рабочих получили необходимые для трудовой деятельности патенты. «Мы очень хотим контактировать по этому и другим вопросам с российским миграционным ведомством, причем не только в Москве, но и в регионах. С их стороны мы не всегда получаем поддержку», - заявил дипломат.

Он также обратил внимание на то, что многими негативно воспринимается само слово «амнистия», которое обычно связывают с заключенными в тюрьмах. В ответ Л.Бокова предложила использовать в дальнейшем термин «легализация», чтобы никого не смущать. «Особенно важно, чтобы мигранты, въезжающие на территорию страны, были осведомлены о тех правах, которыми они наделены, и о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не попадать в ситуации, связанные с нарушениями», - добавила сенатор.

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