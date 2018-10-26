РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана упростил получение гражданства для соотечественников из-за рубежа

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Документ опубликован 26 октября в официальной прессе.

Для соотечественников упростят оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории республики.

Кроме того, высококвалифицированных специалистов по востребованным специальностям будут трудоустраивать в Узбекистане.

Соотечественникам предоставят пустующие государственные объекты и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских и инновационных проектов.

Концепция также предусматривает выделение соотечественникам – иностранным гражданам - грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио.

print
  • В Ашхабаде начала работу экспертная встреча по проекту МТК «Каспийское море – Черное море»
  • Президент Таджикистана открыл в Гулистоне школу искусств и реконструированную систему водоснабжения
  • Путин пообещал гонку вооружений при отказе США от всех договоров
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×