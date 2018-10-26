Президент Узбекистана упростил получение гражданства для соотечественников из-за рубежа

- Узбекистан, общество
- 12:35, 26 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Документ опубликован 26 октября в официальной прессе.
Для соотечественников упростят оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории республики.
Кроме того, высококвалифицированных специалистов по востребованным специальностям будут трудоустраивать в Узбекистане.
Соотечественникам предоставят пустующие государственные объекты и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских и инновационных проектов.
Концепция также предусматривает выделение соотечественникам – иностранным гражданам - грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио.