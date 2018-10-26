Какой банк и когда начнет работать с вкладчиками ликвидированного Qazaq Banki, рассказали в Нацбанке

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана прокомментировал решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о ликвидации АО «Qazaq Banki».

По данным пресс-службы финрегилятора, 25 сентября в экономический суд поданы исковые заявления о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» и АО «ЭксимБанк», 15 октября – о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны».

24 октября суд принял решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki». При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме. В день вступления в законную силу решения суда Нацбанк назначит ликвидационную комиссию банка. Информация о назначении ликвидационной комиссии с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования в соответствии с нормами Правил принудительной ликвидации банков в Казахстане, будет опубликована в официальных печатных изданиях Министерства юстиции в течение 10 рабочих дней с даты ее назначения.

Сама процедура принудительной ликвидации будет осуществляться в соответствии с требованиями закона о банках, правилами принудительной ликвидации банков в РК и иными законодательствами. В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации «Qazaq Banki» КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками банка в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Qazaq Banki» от имени и за счет средств КФГД.

После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.