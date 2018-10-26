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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Австрия призвала все страны Евросоюза отказаться от поставок оружия Эр-Рияду после убийства саудовского журналиста Хашогги
Предыстория: Убийство журналиста Хашогги было умышленным, - прокуратура Саудовской АравииПродолжение: Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашогги в своём консульстве, задержаны 18 человек

CA-NEWS (CA) - Австрия, председательствующая по ротации в Европейском Союзе, призвала все страны ЕС прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию. Убийство журналиста Джамаля Хашогги глубоко потрясает, но это лишь вершина айсберга, заявила австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 26 октября, передает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Прежде всего война в Йемене и кризис вокруг Катара должны побудить Евросоюз к совместным действиям в отношении Саудовской Аравии», - сказала Кнайсль. По ее мнению, эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду может стать вкладом в окончание этих конфликтов.

25 октября Европарламент потребовал ввести общеевропейский запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию. Однако не все страны в Европе готовы следовать этому требованию. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес исключил возможность такого шага, заявив, что должен «защищать интересы своей страны».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что Германия приостанавливает поставки оружия этой стране, до тех пор пока Эр-Рияд не объяснит обстоятельства смерти Хашогги, который пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

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