В Иордании автобус со школьниками утонул во время сильного наводнения на Мертвом море: погибли 18 человек

CA-NEWS (CA) - 25 октября в Иордании из-за сильного ливня пассажирский автобус с 37 детьми и семью учителями на борту отнесло наводнением в долину, вследствие чего погибли по крайней мере 18 человек, сообщает британская газета The sun.

В трагедии погибли, по меньшей мере, 18 человек, в основном школьники и учителя. Сообщается, что большинству погибших не исполнилось даже 14 лет. 13 человек были спасены, остальные пассажиры считаются пропавшими без вести.

Представитель гражданской обороны капитан Ияд аль-Омар сказал, что число жертв может возрасти. На данный момент спасатели с фонариками ищут пропавших возле скал у берега Мертвого моря, где были найдены остальные тела.