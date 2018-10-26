В Узбекистане найдено тело 8-летней девочки, родители которой находились на заработках в России

CA-NEWS (UZ) - Тело 8-летней жительницы Хивинского района Хорезмской области Узбекистана Дианы Ахмедовой, бесследно исчезнувшей 21 день назад, обнаружили в арыке, протекающем через территорию села «Пишканак» в этом же районе. По подозрению в убийстве задержан ее двоюродный дядя. Мотивы убийства неизвестны, передает centralasian.org.

Родители девочки более трех лет находились на заработках в России. Ее воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. Дедушка Дианы Ахмед Якубов рассказал 24 октября о том, что тело его внучки было найдено в арыке, который протекает в 7 километрах от его дома.

– После того, как сын моего младшего брата признался в том, что задушил мою внучку и бросил ее тело в арык, правоохранительные органы начали искать тело Дианы в арыке. Не найдя тела, они перекрыли арык, там и нашли ее труп. Моего племянника арестовали. Он не говорит, почему поступил так с моей внучкой. Мы не знаем, может быть он изнасиловал ее перед тем, как убить, – говорит Ахмед Якубов.

В РОВД Хивинского района подтвердили информацию о том, что 8-летняя Диана Ахмедова была найдена мертвой. Однако отказались предоставлять более подробную информацию, сославшись на тайну следствия.

Отец Дианы Хушнуд Якубов говорит, что вернулся в Узбекистан сразу после того, как узнал о пропаже своего единственного ребенка.