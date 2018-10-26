РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане найдено тело 8-летней девочки, родители которой находились на заработках в России

CA-NEWS (UZ) - Тело 8-летней жительницы Хивинского района Хорезмской области Узбекистана Дианы Ахмедовой, бесследно исчезнувшей 21 день назад, обнаружили в арыке, протекающем через территорию села «Пишканак» в этом же районе. По подозрению в убийстве задержан ее двоюродный дядя. Мотивы убийства неизвестны, передает centralasian.org.

Родители девочки более трех лет находились на заработках в России. Ее воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. Дедушка Дианы Ахмед Якубов рассказал 24 октября о том, что тело его внучки было найдено в арыке, который протекает в 7 километрах от его дома.

– После того, как сын моего младшего брата признался в том, что задушил мою внучку и бросил ее тело в арык, правоохранительные органы начали искать тело Дианы в арыке. Не найдя тела, они перекрыли арык, там и нашли ее труп. Моего племянника арестовали. Он не говорит, почему поступил так с моей внучкой. Мы не знаем, может быть он изнасиловал ее перед тем, как убить, – говорит Ахмед Якубов.

В РОВД Хивинского района подтвердили информацию о том, что 8-летняя Диана Ахмедова была найдена мертвой. Однако отказались предоставлять более подробную информацию, сославшись на тайну следствия.

Отец Дианы Хушнуд Якубов говорит, что вернулся в Узбекистан сразу после того, как узнал о пропаже своего единственного ребенка.

print
  • Наследный принц Саудовской Аравии назвал убийство журналиста «болезненным» инцидентом
  • Глава МИД Монголии предложил три основных направления для развития отношений с китайским городом Тяньцзинь
  • В новой Москве почти на $250 тыс. ограбили дом председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×