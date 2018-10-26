В Монголии министерство отрасли представило статистический обзор горнорудного сектора

CA-NEWS (MNG) - 25 октября министерство горнорудной области и тяжелой промышленности Монголии представил статистический обзор отрасли за первые девять месяцев текущего года, передает Montsame.



За январь-сентябрь текущего года общий внешнеторговый оборот достиг $9,633,8 млн, увеличившись на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт продукции горнодобывающей промышленности, включая железную руду, бурый уголь, медный концентрат, цинковый концентрат, шпат и сырую нефть, составляет 84,6 процента от общего объема экспорта.

За этот же период в Китай полностью экспортировано сырая нефть, железная руда и цинковый концентрат, 99,2 процента от общего объема экспорта медного концентрата, 99,1 процента каменного угля и 58,6 процента шпата, в Россию - 41,2% добытого шпата. Необработанное или полуобработанное золото полностью экспортировано в Великобританию.

Объем импорта также увеличился на 39 процентов, достигнув $4,351,0 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт полезных ископаемых составил $976,0 млн, в которых импорт нефтепродуктов составляет - 83,5 процента. По состоянию на первые девять месяцев Монголия импортировала 1,184,9 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $814,7 млн.

По итогам девяти месяцев 2018 года объем валовой продукции промышленного сектора достиг 11,2 трлн. тугриков, увеличившись на 1,7 млрд. (18,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство горнодобывающей и добывающей промышленности достигло 8,1 трлн.тугриков, увеличившись на 1,2 трлн. тугриков (16,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на что в основном повлияло увеличение добычи угля (46,5%) и железной руды (3,9%). Добывающая промышленность составляет 72,1 процента в валовом производстве промышленного сектора.

За январь-сентябрь текущего года добыто 33,5 млн. тонн угля, объем производства медного концентрата составил 979.4 тыс. тонн, золота - 14.5 тонн, молибденового концентрата - 4,0 тыс. тонн, железорудного концентрата - 2,5 млн тонн, флюорита - 57,1 тыс. тонн, цинкового концентрата - 62,6 тыс. тонн, катодной меди - 10,5 тыс. тонн, добычи нефти - 5,0 млн. баррелей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем медного концентрата вырос на 1.7%, плавиковошпатового концентрата на 50.7%, цинкового концентрата на 3.3%.