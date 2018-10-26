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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе проходит заседание таджикско-туркменской межправкомиссии

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе проходит заседание таджикско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, стороны рассмотрели итоги проделанной работы в рамках программы торгово-экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества за 2014-2016 годы и отметили, что должны принимать необходимые меры для реализации достигнутых договоренностей в различных отраслях народного хозяйства на должном уровне.

По итогам заседания планируется подписание протокола о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами по итогам 8 месяцев года составил свыше $37,4 млн, что на 15,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

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