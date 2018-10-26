В Приморье обрушился автомобильный мост

CA-NEWS (CA) - В Приморском крае обвалился автомобильный мост, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Инцидент произошел под селом Осиновка, когда по мосту проезжал большегруз Volvo. По предварительным данным, это и стало причиной ЧП.

Водитель грузовика не пострадал. Однако при обрушении моста прицеп Volvo откатился назад и придавил легковую Mazda Demio, двигавшуюся следом.

По предварительным, данным погиб один человек.

Началась проверка, выясняются обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, представители Примавтодора.

Село не отрезано от транспортных коммуникаций, полиция организовала объезд через соседнее Кремово.