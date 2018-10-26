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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сагинтаев прибыл в Алматинскую область

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой прибыл в Алматинскую область.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, по прибытии в область он осмотрел новый терминал талдыкорганского аэропорта, введенный в эксплуатацию весной этого года. Объект предназначен для комплексного круглогодичного обслуживания пассажиров, следующих по внутренним и международным авиалиниям, а также для провожающих и встречающих.

Кроме того, аким Алматинской области Амандык Баталов презентовал проекты по развитию аэропорта гоода рУшарал и берегоукреплению озера Алаколь.

В ходе визита премьер посетит ряд крупных инфраструктурных объектов. На границе с Китаем осмотрит работу автомобильного пункта пропуска «Нур жолы», КПП МЦПС «Хоргос» и ход строительства приграничных зданий. Также Б.Сагинтаев ознакомится с работой международного центра приграничного сотрудничества, который будет сдан в следующем году, и генеральным планом развития нового города Нуркент, предназначенного для размещения 100 тыс. человек.

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