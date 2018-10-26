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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Гулистона подозревается в убийстве сожительницы

CA-NEWS (TJ) - Житель города Гулистон Согдийской области задержан по подозрению в убийстве.

Как сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана, 24 октября на территории махали Навбунед Б.Гафуровского района в ходе ссоры 38-летний ранее судимый мужчина задушил свою 30-летнюю сожительницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК РТ, ведется следствие.

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