Житель Гулистона подозревается в убийстве сожительницы

CA-NEWS (TJ) - Житель города Гулистон Согдийской области задержан по подозрению в убийстве.

Как сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана, 24 октября на территории махали Навбунед Б.Гафуровского района в ходе ссоры 38-летний ранее судимый мужчина задушил свою 30-летнюю сожительницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК РТ, ведется следствие.