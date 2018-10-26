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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцам могут разрешить работать в Ташкенте без прописки

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана в четверг внесло в Законодательную палату парламента законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Как сообщила пресс-служба парламента, согласно документу, в ближайшее время гражданам республики могут разрешить работать в Ташкенте без постоянной прописки.

«Данный законопроект направлен на устранение вышеуказанных ограничений и разработан в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на свободный выбор работы, свободное передвижение по территории республики и других прав, связанных с получением паспорта, образования и трудоустройством. Депутаты детально рассмотрели и приняли законопроект», – говорится в тексте документа.

Ранее в Узбекистане сняли ограничения по стоимости жилья в новостройках, которые регулируют получение прописки в Ташкенте и Ташкентской области. Теперь узбекистанцы смогут прописаться в столице и столичной области, купив жилье в новостройке по любой цене.

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