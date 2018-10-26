РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

CA-NEWS (CA) - Внефракционный депутат Верховной Рады УКраины, экс-министр здравоохранения Олег Мусий подрался с главой организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем в эфире телеканала "Прямий", сообщает gordonua.

Нардеп назвал Шерембея "классическим манипулятором и лжецом". Глава общественной организации в ответ вылил на оппонента стакан воды, после чего завязалась драка, кадры которой телеканал выложил в YouTube. Темой программы была медицинская реформа.

print
  • Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром вырос в 5,5 раз
  • На перевале Камчик мужчину сбили насмерть и переехали
  • Введена в эксплуатацию железнодорожная эстакада Кенарского предприятия по отгрузке нефтепродуктов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×