Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала
- Азия и мир, политика
- 14:36, 26 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Внефракционный депутат Верховной Рады УКраины, экс-министр здравоохранения Олег Мусий подрался с главой организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем в эфире телеканала "Прямий", сообщает gordonua.
Нардеп назвал Шерембея "классическим манипулятором и лжецом". Глава общественной организации в ответ вылил на оппонента стакан воды, после чего завязалась драка, кадры которой телеканал выложил в YouTube. Темой программы была медицинская реформа.
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