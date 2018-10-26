Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

CA-NEWS (CA) - Внефракционный депутат Верховной Рады УКраины, экс-министр здравоохранения Олег Мусий подрался с главой организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем в эфире телеканала "Прямий", сообщает gordonua.

Нардеп назвал Шерембея "классическим манипулятором и лжецом". Глава общественной организации в ответ вылил на оппонента стакан воды, после чего завязалась драка, кадры которой телеканал выложил в YouTube. Темой программы была медицинская реформа.