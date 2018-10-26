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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На заседании правительства Монголии были обсуждены социальные вопросы монголов, проживающих в Польше

CA-NEWS (MNG) - На заседании постоянного комитета парламента (ВГХ) Монголии по безопасности и внешней политике 26 октября был рассмотрен законопроект о ратификации соглашения о социальной защите между Монголией и Польшей, сообщает Montsame.

По данным министерства иностранных дел, в Польше проживают 939 граждан Монголии. Из них 200 человек ведут официальную трудовую деятельность и 149 чел. учатся в образовательных учреждениях данной страны.

На сегодняшний день граждане Монголии, работающие в этой стране, охвачены краткосрочным страхованием и получают пособия, связанные с проживанием, работой и обучением. Однако у них нет юридической основы для оформления долгосрочного социального и пенсионного страхования и права на выплаты или возвращения страховых и пенсионных взносов при окончательном отъезде из Польши.

«В законопроекте отражены основные принципы предоставления социальных пенсий и пособий на погребение и по временной нетрудоспособности, беременности, безработицы, промышленных аварий и профессиональных заболеваний»,-сказал министр труда С.Чинзориг, представляя информацию о законопроекте.

После завершения обсуждения законопроекта был поставлен на голосование вопрос о его одобрении и большинство присутствующих членов (78.9%) проголосовало за его принятие.

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