С начала года международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» посетили более 1 млн человек

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытан Сагинтаев посетил контрольно-пропускной пункт «Нур Жолы» (РК) – «Хоргос» (КНР) и ряд объектов Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Как сообщает пресс-служба главы правительства, «Нур жолы» - самый большой пропускной пункт на территории Центральной Азии, является своего рода логическим завершением масштабного проекта «Западная Европа — Западный Китай». Пункт пропуска в Панфиловском районе Алматинской области предназначен для перехода границы с Китаем большегрузными и легковыми транспортными средствами, а также пассажирскими автобусами.

Б.Сагинтаев осмотрел рабочие помещения пункта и ознакомился с его основными техническими параметрами. «Нур жолы» по своему техническому оснащению, скорости прохождения транспортных средств и внедренным системам контроля не имеет аналогов. Установленное современное оборудование позволяет сократить время прохождения таможенных и пограничных процедур грузового транспорта до 40 минут.

По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Г.Амрина, генеральная планировка комплекса предусматривает грузооборот транспортных средств до 2500 единиц в рабочий день в обе стороны движения.

Здесь же премьер осмотрел международный центр приграничного сотрудничества. МЦПС «Хоргос» состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств общей площадью 560 га и соединенных «специальным переходом», проходящим через государственную границу. Уникальность проекта заключается в том, что в пределах территории центра лица, товары и транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз.

Как рассказал президент МЦПС «Хоргос» К.Джазин, с момента открытия в апреле 2012 года интерес к проекту со стороны жителей двух стран ежегодно возрастает. С ноября 2016 года для въезда на территорию центра гражданам необходимо только удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка (при сопровождении одного родителя). Всего с января по сентябрь 2018 года общее количество посетителей с обеих сторон составило более 1 млн человек.

В настоящее время завершена работа по корректировке генерального плана застройки, предусматривающая присоединение резервных территорий площадью 236 га, строительство многофункциональных торговых домов и центров для международного делового сотрудничества, а также мест культурного обмена, образовательных и научных учебных центров, зон отдыха со спортивно-оздоровительной инфраструктурой.

По данным МЦПС, на территории центра распределено 27 инвестиционных объектов, общей стоимостью около 356 млрд тенге. Общая площадь введенных в эксплуатацию торговых домов составляет 24 663 кв.м. К концу текущего 2018 года планируется завершить строительство 2 инвестобъектов с площадью порядка 40 тыс. кв.м.

На сегодня для казахстанских инвесторов решен вопрос по круглосуточному режиму работы КПП для осуществления работ на инвестиционных объектах. В целях содействия дальнейшему оживлению приграничной торговли и туризма между Казахстаном и Китаем на китайском КПП введен 14-часовой режим работы.