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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемого в коррупции зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть Россию

CA-NEWS (CA) - Заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, подозреваемый в получении взятки в размере 10 млн рублей, задержан при попытке покинуть Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2017 году Олег Горбунов и (замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии) Артур Шаретдинов, действуя по предварительному сговору при посредничестве трех лиц, получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации городского округа Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», - сообщила Петренко.

В дальнейшем незаконное постановление Горбунова отменил заместитель генерального прокурора РФ. «Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево», - сообщила представитель СК. С Горбуновым будут проведены следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие будет просить о его аресте.

Замглавы СК РФ возбудил в отношении Горбунова и Шаретдинова уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). «Следователи также проверяют иных лиц на причастность к аналогичным коррупционным либо должностным преступлениям», - добавила Петренко.

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