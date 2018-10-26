Главарь группы совершивших теракт в Таджикистане рассказал, почему они напали на иностранных велотуристов

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана 23 октября приступил к рассмотрению уголовного дела по убийству иностранных велотуристов. Выездной судебный процесс проходит в в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана. На скамье подсудимых – 17 человек. Некоторым подсудимым вменяется в вину недонесение о преступлении, сообщает Радио Озоди.

Источник Радио Озоди, который присутствовал на судебном процессе, сообщил, что Хусейн Абдусамадов признал – именно он является руководителем группы, которая совершила нападение на иностранцев и заявил, что не раскаивается в содеянном.

«Абдусамадов заявил, они совершили нападение потому, что велотуристы были гражданами США и европейских стран, участвовавших в разгроме группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке. По словам Абдусамадова, первые наставления он получал он Кори Носира, но иногда его инструктировал и человек по имени Нухас, который является «уполномоченным» ИГ по организации терактов в странах СНГ. Абдусамадов сообщил, что Нухас является уроженцем Дагестана», - сказал источник.

Напомним, в подготовленном спецслужбами Таджикистана телепрограмме «Гирдоб» («Круговорот»), показанной вечером 4 сентября, Абдусамадов заявил, что совершили теракт по поручению активного члена запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова).

В настоящее время 45-летнего жителя Фархорского района Носирхуджи Убайдова разыскивает и Интерпол. Власти Таджикистана считают Убайдова основным организатором нападения на иностранных велотуристов.

В Генпрокуратуре РТ также заявили, что преступники, «будучи членами организации – бывшей ПИВТ— действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ».

В свою очередь в ПИВТ отвергли попытку властей Таджикистана возложить ответственность за теракт на оппозицию. Глава ПИВТ Мухиддин Кабири ранее в интервью Reuters заметил, что заявление Душанбе «отвлекает внимание от настоящих преступников».

29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев - 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили тяжелые увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших - Зафарджон Сафаров, Асомуддин Маджидов, Джафариддин и Аслиддин Юсуповы были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

В отношении главаря группы Хусейна Абдусамадова возбуждено уголовное дело по статьям 104, ч. 2 (Убийство с особой жестокостью) и 179 ч. 2 (Терроризм) УК Таджикистана.

Бобокалон Муродзода, судья Верховного суда РТ сообщил 26 октября, что все подсудимые признали свою вину. «Многие из них раскаялись в содеянном. Не раскаялся только Хусейн Абдусамадов»,- отметил судья.

По словам Бобокалона Муродзода, суд продолжает допрос подсудимых. «Очередное заседание суда назначено на понедельник, 29 октября», - сообщил он.