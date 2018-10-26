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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Астаны и Алматы смогут получать госуслуги по отпечаткам пальцев

CA-NEWS (KZ) - Жители Астаны и Алматы смогут получать государственные услуги по отпечаткам пальцев.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, регистрация пользователей в биометрической базе данных будет проводиться на добровольной основе.

«Механизм по оказанию государственных услуг посредством биометрической базы данных подразумевает использование лица и отпечатков пальцев услугополучателей при получении госуслуг в ЦОНах и на портале электронного правительства без предъявления личных документов или ЭЦП. Биометрические параметры будут использоваться для авторизации и аутентификации пользователей в информационных системах», - написал на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

По его данным, госкорпорация планирует в пилотном режиме запустить биометрический механизм получения государственных услуг в Астане и Алматы.

«Регистрация пользователей в биометрической базе данных будет проводиться на добровольной основе. И только после этого они могут использовать свои данные для получения госуслуг», - отметил М.Жуманбай, добавив, что внедрение биометрической идентификации позволит казахстанцам с легкостью получать государственные услуги, исключая риски идентификации получателей по чужим документам.

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