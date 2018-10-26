Аким Алматы встретился с генконсулом США

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с генеральным консулом США Эриком Майер.

Как сообщает пресс-служба акимата, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

По словам консула, Алматы является одним из ведущих направлений для двустороннего сотрудничества, являясь деловым, культурным и научно-образовательным центром Казахстана.

«Алматы – это единственный город в Центральной Азии, где располагается американское консульство, а также представительство американской торговой палаты, куда обращаются компании США, заинтересованные в открытии бизнеса в Казахстане. Я был здесь в 2004 и 2008 годах. Это город, куда хочется возвращаться и я очень рад, что мне выпала возможность работать именно здесь. Я вижу, что в Алматы произошли большие изменения, улучшается инфраструктура для пешеходов, общественные пространства становятся более открытыми», - сказал Э.Майер.

Отмечается, что в Алматы действуют 168 компаний с участием американского капитала в сфере телекоммуникаций, финансов, торговли и т.д. Товарооборот между Алматы и США за прошлый год составил более $400 млн.