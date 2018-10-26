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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцы смогут ездить в малый хадж без ограничений

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане отменили квоты на Умру и паломники смогут совершать малый хадж (умру) не простаивая в очереди несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета мусульман Узбекистана.

Также снижена цены на умру. Раньше паломники платили за поездку в малый хадж 13,65 млн сумов ($1666), теперь им нужно будет отдать 5,8 млн сумов ($707) за услуги, отель и питание, и также 5,096 млн сумов ($621) за авиабилет Ташкент – Джидда – Ташкент.

Первая группа паломников отправится в малый хадж 28 октября.

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