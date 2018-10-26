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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ обучает Туркменистан защищать энергетическую инфраструктуру от террористических кибератак

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в эти дни прошел очередной тренинг ОБСЕ по усилению мер защиты и готовности к террористическим актам, нацеленным на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили Хроники Туркменистана.

«Целью мероприятия было повысить осведомленность об угрозах и уязвимости объектов неядерной энергетической инфраструктуры, а также оказать содействие в усилении межведомственной координации и сотрудничества в целях повышения мер противодействия террористическим кибератакам», – передает офис ОБСЕ в Ашхабаде.

Сообщается, что курс поможет повысить потенциал Туркменистана на уровне ведомств и компаний принимать меры противодействия террористическим кибератакам, нацеленным на системы контроля промышленных объектов.

До этого ОБСЕ проводила выездной тренинг в Боснии и Герцеговине для Аппарата президента и Минобороны по безопасности хранения оружия 12 октября.

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