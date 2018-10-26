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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Юнусабадской линии метро

CA-NEWS (UZ) - Cегодня, 26 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в настоящее время здесь ведутся работы по строительству станций Туркистон и Юнусобод, а также прокладке тоннеля между ними.

Тоннель строится закрытым способом, для этого привезен тоннелепроходческий механизированный комплекс «Херренктнехт» из Германии. Данная тяжелая машина была собрана в мае-сентябре. Для работы с ней специалисты повысили квалификацию в Германии.

Президент осмотрел технический комплекс, дал ответственным лицам рекомендации касательно внешнего вида и инфраструктуры станций.

«При строительстве транспортных коммуникаций необходимо учитывать дальнейшее развитие города и обеспечить их удобство для всех», - отметил Мирзиёев.

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